Ravenna, il reef artificiale funziona e trattiene già 60 centimetri di sabbia

Dalla riva sembra solo una torretta gialla che spunta dall’acqua, a un centinaio di metri dalla spiaggia di Lido di Dante. In realtà segnala una delle prime barriere artificiali antierosione sperimentate in Italia. E dopo soli quattro mesi i primi dati sono promettenti: attorno alla base del pilastro si sono accumulati 60 centimetri di sabbia. Il reef artificiale si trova sul fondale marino nell’area protetta della Foce del Bevano e fa parte del progetto sperimentale europeo Life NatuReef ideato nel 2023 dai ricercatori dell’università di Bologna - coordinati dal professore Massimo Ponti e dalla professoressa Renata Archetti. L’obiettivo è contrastare la subsidenza, l’erosione costiera e la perdita di biodiversità autoctona.