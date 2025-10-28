Ravenna, il presidente dell’Abi Patuelli: “Serve un fisco amico del futuro”

“In Italia e in generale nell’Unione europea serve fare una distinzione a livello di tassazione tra il risparmio di lungo periodo e operazioni finanziarie speculative di breve termine. E questo richiede una direttiva europea, per evitare “guerre fratricide” tra Paesi sulle tasse. È la richiesta lanciata dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli durante una tavola rotonda alla Giornata mondiale del risparmio, a Roma.
“Il risparmio è, con l’intelligenza artificiale, uno dei fattori indispensabili per la crescita e lo sviluppo. Senza tecnologie si rimane indietro, ma senza il risparmio non si va avanti”, ha detto.
“Serve un risparmio amico e serve un fisco amico del futuro. Guardo al futuro e ai prossimi anni, e penso che bisogna assolutamente” bisogno di “distinguere in Europa, possibilmente con una direttiva europea - ha detto - che eviti guerre fratricide sul fisco, una differenza tra pressione fiscale sulla liquidità speculativa di breve termine e la liquidità e a medio e lungo termine”, che va sul risparmio.