Ravenna, il presidente del Tribunale Giovanni Trerè: “Evitare l’imbarbarimento con una efficienza gentile” VIDEO

Questa mattina il nuovo presidente del Tribunale di Ravenna Giovanni Trerè si è presentato in un discorso che ha strappato applausi: “Cercherò di inserirmi in una squadra che sta lavorando nel migliore modo possibile. Sono emozionato e vorrei citare Stephen King: “A volte ritornano...”. Mi aspetta un lavoro impegnativo, ma ho l'esperienza giusta e una forte squadra di colleghi. Non dovremo mai essere burocrati. Nei tribunali si cerca di risolvere i conflitti e dobbiamo evitare l’imbarbarimento dei rapporti con una efficienza gentile”. Il forlivese Trerè aveva già lavorato a Ravenna negli anni novanta.