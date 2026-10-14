Ravenna, il presidente Abi Patuelli al Parlamento Europeo: “Più competitività e regole più semplici per il settore finanziario”

Il settore finanziario e assicurativo italiano unisce le forze a Bruxelles per indicare la rotta alle istituzioni comunitarie nella seconda metà della legislatura europea. Guidata dal presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, una delegazione ha presentato al Parlamento Europeo un documento strategico condiviso da dodici associazioni di categoria, tra cui Abi e Ania, pensato per rafforzare la competitività del comparto, canalizzare il risparmio verso l’economia reale e ridurre la burocrazia.

Tre sono i pilastri individuati dal mondo del credito e dei servizi finanziari. Il primo riguarda il rafforzamento della competitività attraverso il completamento dell’Unione bancaria e il superamento delle frammentazioni di mercato, valorizzando al contempo il ruolo di banche e assicurazioni come partner stabili per famiglie e imprese. La seconda priorità punta a trasformare l’immensa mole di risparmio europeo - stimata in circa 41.000 miliardi di euro - in investimenti produttivi per infrastrutture, innovazione e piccole e medie imprese, promuovendo incentivi fiscali, previdenza complementare ed educazione finanziaria. Infine, le associazioni chiedono una concreta agenda di semplificazione normativa per snellire la burocrazia, razionalizzare la finanza sostenibile e rendere le regole più proporzionate e coerenti con le sfide dell’innovazione digitale.