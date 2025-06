Ravenna, il premio Intercultura 2025 ai soccorritori del Mar Mediterraneo

Venerdì 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, l’Amministrazione comunale consegnerà il Premio Intercultura 2025 della Città di Ravenna alla Capitaneria di porto e alle organizzazioni non governative che svolgono operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo. Dal 2022 Ravenna è tra le città italiane che hanno svolto un ruolo di primo piano nell’accoglienza dei naufraghi salvati in mare con i ventuno sbarchi di migranti avvenuto fino ad ora. Con la consegna del premio si vuole riconoscere l’impegno di tutte le persone coinvolte nella tutela dei diritti umani.

La consegna avverrà il 20 giugno alle 10.30, nella sala del Consiglio comunale, con gli interventi del sindaco Alessandro Barattoni e dei giornalisti Maria Cuffaro, volto storico della Rai, e Vittorio Longhi, direttore della Carta di Roma, che introdurranno l’evento.