Ravenna, il premio Giovanni Spadolini ad Antonio Patuelli

Il Premio dell’Academy di Cultura e Politica ‘Giovanni Spadolini’ viene conferito oggi, martedì 4 novembre, ad Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna. Il premio mira a ‘valorizzare i talenti nel servizio delle Istituzioni’ ed evidenzia ‘l’importanza del merito, dell’imparzialità e dello spirito di servizio nel governo del Paese tramite il contributo dei grandi Servitori dello Stato’ e viene consegnato, oltre che ad Antonio Patuelli, anche all’ex presidente del Consiglio dei Ministri Lamberto Dini, a Fabrizio Castaldi, Segretario Generale della Camera, a Eugenio Gaudio, ex Rettore de La Sapienza e presidente della Fondazione Sapienza, a Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato, a Filippo Patroni Griffi, giudice costituzionale ed ex presidente del Consiglio di Sato. L’Academy, presieduta dal giurista e politologo Luigi Tivelli, vuole ricordare con questo premio, che verrà assegnato oggi alla Sala del Refettorio della biblioteca della Camera dei Deputati, l’importante esempio e le lezioni di Giovanni Spadolini (nel centenario della nascita) e di Guglielmo Negri (in occasione dei 25 anni della scomparsa), due persone che hanno sempre saputo conciliare cultura e responsabilità, competenza e imparzialità. Il presidente Antonio Patuelli, è impossibilitato a presenziare alla cerimonia per ineludibili impegni a Ravenna, e per lui ritirerà il premio il professor Luca Anselmi.