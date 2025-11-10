Ravenna, il porto e l’aumento del pescaggio. Il sindaco: “Un provvedimento fondamentale”

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, in una nota ha commentato la notizia diffusa dalla Capitaneria di Porto relativamente all’aumento del pescaggio dello scalo ravennate. “Si tratta – spiega il primo cittadino di Ravenna – di un provvedimento atteso e fondamentale per il futuro del nostro scalo e della sua operatività. Un segnale concreto che porterà un primo effetto immediato, contribuendo all’incremento di attività dell’intero sistema portuale. Questa misura è anche frutto di una forte collaborazione tra Autorità Marittima, Autorità di Sistema Portuale e servizi tecnico-nautici, che dimostra la capacità e l’importanza di saper lavorare in squadra per far sì che il porto di Ravenna sia sempre più un hub a servizio non solo del territorio, ma di tutta l’Italia”.