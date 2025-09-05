Ravenna, il ponte mobile sul Candiano riapre alle 18: terminati in anticipo i lavori

In una nota il Comune di Ravenna annuncia che oggi, 5 settembre 2025, in ragione della conclusione anticipata degli interventi di manutenzione in corso, dalle ore 18 il ponte mobile sul Canale Candiano riaprirà al traffico veicolare. Contestualmente alla riapertura sarà ripristinata la precedente viabilità e riattivata la zona a traffico limitato di via di Roma. La svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma non sarà più quindi consentita a tutti, ma solo agli aventi titolo a transitare in ztl. Il varco Sirio tra le due vie sarà pertanto nuovamente attivo con modalità sanzionatoria.