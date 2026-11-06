Ravenna, il ponte mobile chiuso lunedì 9 novembre dalle 9 alle 18

Il ponte mobile sul Canale Candiano, nell’ambito delle attività di verifica e manutenzione svolte periodicamente, sarà chiuso al traffico veicolare nella giornata di lunedì 9 novembre, dalle 9 alle 18. Le attività previste sono necessarie e improrogabili al fine di proseguire a garantire la sicurezza del transito attraverso il ponte.

Qualora le operazioni si concludano prima delle 18 si provvederà alla riapertura del ponte e ne verrà data immediata comunicazione. Durante la chiusura i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate, non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno utilizzare le strade statali tangenti all’abitato.