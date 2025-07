Ravenna, il ponte di via Cella chiuso per quasi due mesi al traffico

RAVENNA - Sarà chiuso per quasi due mesi al traffico - sette settimane per la precisione - il ponte di via Cella sul fiume Ronco in zona Madonna dell’Albero. Aprirà solo in vista del nuovo anno scolastico. Secondo quanto riporta in una nota dell’amministrazione comunale i lavori si sono resi necessari “per un rinforzo e un risanamento della struttura tali da consentire la sicurezza della transitabilità!.

Pertanto il ponte verrà chiuso al traffico e sono previste le seguenti deviazioni: i veicoli provenienti da Ravenna ovest per raggiungere Madonna dell’Albero e San Bartolo potranno percorrere viale Galilei o viale Alberti, via Romea, via Dismano e via Stradello; quelli provenienti da Ravenna est per raggiungere Madonna dell’Albero e San Bartolo potranno percorrere via Romea, via Dismano e via Stradello mentre i veicoli provenienti da San Bartolo e Madonna dell’Albero per raggiungere Ravenna potranno percorrere via Stradello, via Dismano e via Romea. Sono previste anche deviazioni al servizio di trasporto pubblico locale che saranno comunicate nelle prossime ore sul sito di Start Romagna nella sezione infobus.

I lavori - spiega il Comune - “si svilupperanno in tre fasi, nella prima fase si procederà con il rinforzo a taglio delle travi mediante fasciature con materiali polimerici compositi in fibra di carbonio, nella seconda fase verranno rinforzate le spalle con la realizzazione di un presidio formato da una mensola capace di migliorare il trasferimento dei carichi sulla pila, quindi si provvederà ai rinforzi delle selle Gerber mediante l’installazione di tiranti metallici esterni e un sistema di appoggio passivo. L’intervento, del valore di 276mila euro, è finanziato dal Piano degli Investimenti 2024 a carico dell’Amministrazione comunale. Si prevede una durata dei lavori di sette settimane con la riapertura al transito all’inizio del nuovo anno scolastico”.