Ravenna, il piccolo distributore che “sfida” Eni e Ip: file per i prezzi bassi alla Darsena

Benzina a 1,98 euro al litro e diesel a 2,18. C’è un distributore a Ravenna che sta facendo concorrenza ai prezzi scontati da Eni, Ip e Q8: si tratta dell’impianto Coil di piazza Caduti sul Lavoro, vicino all’Ippodromo, alla Darsena. Qualche anno fa la pompa di benzina era finita, suo malgrado, al centro della cronaca locale dopo che era stata data alle fiamme da un 25enne; oggi invece si è sparsa la voce che sia il distributore più economico di Ravenna. Sul cartello dei prezzi di fronte alle pompe si legge: benzina 1,985 euro al litro e diesel a 2,185.