Ravenna, il Pd: “vergognosi commenti sui social contro l’assessora Hiba Alif”

Offese razziste alla ventenne assessora Hiba Alif, presa di mira da alcuni leoni da tastiera sui social dopo la sua nomina in giunta a Ravenna. Il Pd in una nota a firma di Lorenzo Margotti, segretario comunale, ha espresso la sua solidarietà: “Come Partito Democratico, esprimiamo la nostra piena solidarietà all’assessora Hiba Alif per i vergognosi commenti ricevuti sui social dopo la sua nomina. È inaccettabile che una giovane donna impegnata nella vita pubblica venga bersagliata non per il merito delle sue idee o delle sue scelte politiche, ma per la sua giovane età o, peggio ancora, per le sue origini o per il suo nome. È un attacco non solo a lei, ma a ciò che rappresenta: una città inclusiva, aperta, dove il contributo di ogni cittadino e cittadina, a prescindere dalla provenienza, è una ricchezza da valorizzare.

Le parole d’odio e i toni razzisti che sono comparsi in queste ore rappresentano un retaggio inaccettabile, che nulla ha a che fare con il confronto democratico. Le critiche sono sempre legittime, ma devono rimanere nel perimetro del rispetto e della civiltà. Offese personali e discriminazioni non possono e non devono trovare spazio, né nella nostra comunità né nella discussione pubblica. A Hiba va il nostro incoraggiamento e il nostro sostegno per il suo nuovo incarico, con l’auspicio che il suo impegno possa essere un esempio positivo per tante e tanti giovani che vogliono mettere le proprie energie al servizio della collettività. Continueremo a lavorare per costruire una società più giusta, equa e accogliente, dove ognuno possa sentirsi parte attiva e rispettata”.