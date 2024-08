Ravenna. Il Pd indica Barattoni come candidato sindaco

Oggi si è svolta l’assemblea comunale del Pd di Ravenna, nella quale sono stati riportati i risultati delle consultazioni mirate a indicare il candidato a sindaco del Pd da sottoporre alla coalizione di centro-sinistra. È stato quello di Alessandro Barattoni il nome emerso al termine di un processo di colloqui. Barattoni ha 41 anni ed è segretario provinciale dal 2017. È sposato e ha un figlio. Laureato in economia politica, ha lavorato per 15 anni nel settore della gestione della logistica e movimentazione merci su gomma, ora si occupa di gestione immobiliare alla Federcoop Romagna.

“Oggi sono particolarmente lieto di condividere una notizia che ci riempie di orgoglio e soddisfazione- ha detto il segretario comunale del Pd Lorenzo Margotti-. Dopo un processo di consultazioni ampie e partecipate, che hanno coinvolto molte persone, siamo giunti a una decisione importante per il futuro della nostra città”. Barattoni “ha dimostrato, nel corso degli anni, una dedizione instancabile e una visione chiara per il futuro di Ravenna. Siamo convinti che, con la sua guida, la nostra città potrà continuare a crescere e prosperare, affrontando con determinazione le sfide che ci attendono”.

In primo luogo, prosegue, “abbiamo identificato e condiviso una candidatura che è in grado di unire la coalizione che attualmente governa la città, includendo anche i movimenti civici. Egli sarà portatore di una visione strategica della città che si estende oltre il 2035”. In secondo luogo, prosegue Margotti, “ci impegniamo a garantire una transizione ordinata della città nei mesi che ci separano dalle prossime elezioni”. Infine, “inizieremo immediatamente la costruzione del programma elettorale. Nelle prossime settimane, insieme al candidato, incontreremo gli esponenti della coalizione, i rappresentanti dei sindacati, le associazioni di categoria e le forze sociali ed economiche della città”.

“Vivo questo momento- ha detto Barattoni- con grande emozione e gratitudine” e “accetto la candidatura con l’intenzione di portare avanti il lavoro svolto e di introdurre nuove idee che possano migliorare ulteriormente la qualità della vita nella nostra città”. Prosegue il candidato: “Non credo nell’autosufficienza per questo mi impegnerò fin da subito nella costruzione della coalizione a partire dagli attuali alleati e incontrerò tutti coloro che intenderanno condividere idee e proposte, a prendere parte insieme a noi per costruire una Ravenna migliore. Insieme possiamo fare la differenza. Insieme possiamo progettare la Ravenna dei prossimi 10 anni Ravenna all’insegna della sostenibilità, inclusività e innovazione”.

Martedì 13 agosto alle ore 11.30, nella sede del Pd di Ravenna in via della Lirica 11 è convocata una conferenza stampa nel corso della quale Alessandro Barattoni risponderà alle domande dei giornalisti.