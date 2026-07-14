Ravenna. Il papà del giocatore espulso aggredisce l’arbitro dopo la partita

Cartellino rosso. Un giovane giocatore espulso dal torneo di calcio e due uomini che inseguono l’arbitro fino agli spogliatoi per aggredirlo con spintoni e minacce. Risultato: una denuncia sporta nel settembre 2023 dal direttore di gara, ravennate oggi 23enne, a margine dell’incontro tra Geona FC - Peluso Academy nel corso del Ravenna Top Cup. L’episodio è approdato ieri in tribunale. Se per la Procura non sono emersi dalle indagini elementi idonei a identificare i due responsabili del violento confronto, per l’arbitro almeno uno di loro sarebbe noto da tempo: si tratterebbe per giunta di un carabiniere al tempo in servizio a Caserta, padre del calciatore destinatario del cartellino. Per questo l’arbitro - difeso dall’avvocato Luigi Gualtieri - ieri si è opposto alla richiesta di archiviazione ottenendo dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti un decreto che dispone la prosecuzione delle indagini preliminari e l’iscrizione nel registro degli indagati dell’uomo già identificato all’epoca.