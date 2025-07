Ravenna, il padre del 17enne ferito sull’aggressore: «Se lo trovo ci saranno conseguenze gravissime» VIDEO

RAVENNA. «Avviso il Questore e il Prefetto: portate via da Ravenna il delinquente magrebino già gravato da diversi precedenti analoghi, diversamente non sarò stato io ad essere costretto a dovermi fare giustizia privata, ma sarete stati voi a non avercela garantita. Per certo, se lo trovo (ho foto e so dove risiede) ci saranno gravissime conseguenze». Così scrive di Facebook il padre del 17enne ferito con una coltellata alla schiena ieri sera da un 17enne assegnato a una comunità. «Quanto altro ancora dovremo andare avanti così?», si chiede il padre del giovane. «Ringrazio la Polizia per averli presi subito», aggiunge. «Ribadisco loro il consiglio di tenerli dentro (ma so che così non sarà, e non dipenderà da loro). Il quesito su tutti: come andrà a finire?».