Ravenna, il mosaico di Chiara Ferraresi “conquista” il Senato e il presidente Ignazio La Russa

Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato nel proprio ufficio Chiara Ferraresi, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, autrice dell’opera vincitrice del concorso ‘Ventaglio del Presidente XVIII edizione’, tradizionale omaggio, da parte di ASP - Associazione Stampa Parlamentare, al Presidente della Repubblica italiana e ai Presidenti del Senato e della Camera. Il mosaico è stato consegnato l’estate scorsa direttamente da Ferraresi e dalla direttrice dell’Accademia, Paola Babini, al Presidente del Senato, Ignazio La Russa. L’opera, intitolata “Specchio dell’anima”, è stata realizzata con frammenti di specchi di recupero sagomati a forma di foglie. “Per l’Amministrazione - ha sottolineato il sindaco - questo riconoscimento, ricevuto a soli due anni di distanza dal precedente, che era stato consegnato ad un’altra allieva, Giorgia Baroncelli, ci riempie di soddisfazione e testimonia la qualità del lavoro portato avanti negli anni dall’Accademia di Belle Arti della nostra città. Il fatto, poi, che sia stata premiata una studentessa che proviene da un’altra regione, e che ha scelto l’Accademia di Ravenna proprio per l’insegnamento del mosaico, è un altro elemento di orgoglio e di riconoscimento a livello nazionale”.