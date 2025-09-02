Ravenna, il mistero dei gatti scomparsi nel nulla

Sono scomparsi tutti, nel giro di una manciata di giorni, e con essi la fototrappola installata dalle volontarie per tenerli monitorati e la mangiatoia dove si nutrivano: che fine hanno fatto gli 8 gatti della colonia felina di via Doria, a Mensa Matellica?

Se lo chiede l’associazione “Gli Adottagatti Ravenna”, tra le più note nel territorio, che ha lanciato un appello rivolto a chiunque possa avere informazioni a riguardo: l’episodio risale allo scorso gennaio ma è stato reso noto solo ieri: «Ogni tentativo di ritrovarli, finora, si è rivelato inutile, nessuna traccia, nessun indizio, ma non ci arrendiamo - ha dichiarato l’associazione pubblicando un annuncio sul proprio canale social -. Vogliamo sapere che fine hanno fatto». Nel frattempo sono state avviate indagini da parte della polizia locale di Ravenna, che ha raccolto la denuncia contro ignoti presentata dall’associazione tramite le proprie legali.

Il timore, più che fondato, è che quei mici, alcuni dei quali erano stati appena sterilizzati e quindi trattenuti in degenza post-operatoria, non abbiano lasciato la colonia per conto loro: la sottrazione della fototrappola montata dalle volontarie è di per se eloquente, ma anche la contingenza temporale, visto che in soli 4 giorni - dal 27 al 31 gennaio - sono finiti nell’ombra 8 gatti che ormai stazionavano nella colonia dove avevano trovato cibo e riparo.

I precedenti

E non sarebbe la prima volta in cui si verificano inquietanti sparizioni di felini nel Ravennate: nel settembre del 2023 l’associazione Clama aveva denunciato la scomparsa di una decina di gatti dalle colonie di Russi, ma nei mesi scorsi si sono registrati anche casi riguardanti gatti domestici, finiti in un buco nero da un giorno all’altro. Purtroppo però l’odio nei confronti dei gatti non conosce confini (né freni), come ha dimostrato il caso del micio che a Brisighella, a luglio di quest’anno, è stato colpito in pieno muso dagli spari di un’arma da fuoco.

L’appello

Insomma, i precedenti a senso unico non mancano, tuttavia le volontarie de “Gli adottagatti” non si danno per vinte: nell’appello pubblicato ieri hanno infatti mostrato le foto dei gatti già sterilizzati e microchippati (Ciuffettino, Doria, Dalia, Dorin) e fornito una piccola descrizione degli altri 4, di cui «non abbiamo immagini - spiegano - perché molto schivi e difficili da avvicinare. Per questo erano monitorati dalla fototrappola». La speranza, anche qualora qualcuno li abbia portati via, è che non sia stato fatto loro del male: «Aiutateci, anche una piccola informazione può fare la differenza- concludono -. Grazie a chiunque vorrà aiutarci a fare luce su questa sparizione molto anomala».

