Ravenna, il mistero dei gatti scomparsi nel nulla

Sono scomparsi tutti, nel giro di una manciata di giorni, e con essi la fototrappola installata dalle volontarie per tenerli monitorati e la mangiatoia dove si nutrivano: che fine hanno fatto gli 8 gatti della colonia felina di via Doria, a Mensa Matellica?

Se lo chiede l’associazione “Gli Adottagatti Ravenna”, tra le più note nel territorio, che ha lanciato un appello rivolto a chiunque possa avere informazioni a riguardo: l’episodio risale allo scorso gennaio ma è stato reso noto solo ieri: «Ogni tentativo di ritrovarli, finora, si è rivelato inutile, nessuna traccia, nessun indizio, ma non ci arrendiamo - ha dichiarato l’associazione pubblicando un annuncio sul proprio canale social -. Vogliamo sapere che fine hanno fatto». Nel frattempo sono state avviate indagini da parte della polizia locale di Ravenna, che ha raccolto la denuncia contro ignoti presentata dall’associazione tramite le proprie legali.

Il timore, più che fondato, è che quei mici, alcuni dei quali erano stati appena sterilizzati e quindi trattenuti in degenza post-operatoria, non abbiano lasciato la colonia per conto loro: la sottrazione della fototrappola montata dalle volontarie è di per se eloquente, ma anche la contingenza temporale, visto che in soli 4 giorni - dal 27 al 31 gennaio - sono finiti nell’ombra 8 gatti che ormai stazionavano nella colonia dove avevano trovato cibo e riparo.