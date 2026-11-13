Ravenna, il ladro e la sua compagna rubano nei camper nel parcheggio di Mirabilandia: doppia denuncia

I Carabinieri della Stazione di Savio hanno denunciato una coppia di conviventi, un uomo di 44 anni e una donna di 42, entrambi residenti in provincia di Padova, ritenuti responsabili in concorso di due tentati furti aggravati ai danni di altrettanti camper parcheggiati presso il parco divertimenti Mirabilandia.

Le indagini sono scaturite dalle denunce presentate lo scorso 26 ottobre da due cittadini sloveni, proprietari dei veicoli, che il giorno precedente erano stati presi di mira mentre si trovavano in sosta nel parcheggio del parco divertimenti.

A seguito delle denunce, i Carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti, procedendo in particolare all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di ricostruire gli episodi e risalire all’identità dei presunti responsabili. I due, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati quindi denunciati a piede libero per tentato furto aggravato in concorso.