Ravenna, il Gruppo La Cassa finanzia il restauro del monumento a Minghetti a Bologna

Completati i lavori di allestimento del cantiere, è pronto a partire a Bologna il completo restauro del monumento dedicato a Marco Minghetti, situato al centro dell’omonima piazza. I lavori dureranno circa tre mesi e restituiranno alla città la bellezza originaria di un’opera storica fondamentale. L’intervento è interamente finanziato dal Gruppo La Cassa di Ravenna – con La Cassa di Ravenna e Banca di Imola – insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in occasione dei 140 anni dalla morte dello statista e banchiere bolognese, tra i principali protagonisti del Risorgimento e più volte Presidente del Consiglio.

L’opera di recupero è stata affidata al restauratore fiorentino Nicola Salvioli, esperto in grandi sculture bronzee. Nel frattempo, l’area di cantiere non rimarrà una semplice impalcatura: grazie all’involucro del ponteggio curato dallo Studio Iosa Ghini di Bologna, passanti e turisti potranno consultare pannelli informativi in italiano e inglese dedicati alla figura di Minghetti, alla storia dell’opera realizzata nel 1896 dallo scultore Giulio Monteverde e ai dettagli tecnici del restauro in corso.