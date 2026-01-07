Ravenna, il gran giorno della fiaccola olimpica - Gallery

A Ravenna è il gran giorno dedicato al passaggio della fiaccola olimpica. Il percorso nel cuore della città è preceduto da un passaggio nell’area dello stabilimento Versalis di Eni. Tra le 14.15 e le 15.45 è previsto invece il passaggio in città, con il via dalla testata della Darsena per concludersi in via Maggiore.

Le principali strade coinvolte: via Darsena, via Antico Squero, via Salona, via delle Industrie, circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via di Roma, viale Farini, via Pallavicino, via Alberoni, ancora via di Roma, via Mariani, piazza Garibaldi, piazza del Popolo, via IV Novembre, piazza Costa, via Cavour, via Argentario, via Galla Placidia, via Manfredo Fanti, ancora via Cavour e via Maggiore. In piazza del Popolo una breve sosta per l’accensione di un braciere collocato tra le due colonne della piazza, e il saluto del sindaco Alessandro Barattoni.