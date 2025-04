Ravenna. Il fronte “anti rigassificatore” in piazza

Erano almeno seicento, ma secondo le stime degli organizzatori circa un migliaio, i partecipanti alla manifestazione ambientalista intitolata “Uscire dalla Camera a Gas”, iniziata verso le 14 di oggi in zona Darsena, con partenza da piazzale Aldo Moro, e che ha visto il suo culmine in piazza del Popolo poco dopo le 16. L’iniziativa, forte dell’adesione di numerosi gruppi come Legambiente, Cobas, comitati locali per la difesa dei pini ma anche partiti politici come Rifondazione Comunista, si oppone all’espansione delle infrastrutture fossili, come rigassificatori, gasdotti e trivellazioni, e promuove una transizione energetica verso fonti rinnovabili. In particolare, si contesta l’operatività della nave rigassificatrice BW Singapore, di recente arrivata al largo di Ravenna, e si chiede una dismissione graduale degli impianti fossili esistenti.