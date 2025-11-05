Ravenna. Il “finto carabiniere” truffa un’anziana per 38mila euro: denunciato, recuperata l’intera la somma

I Carabinieri di Mezzano hanno denunciato un 39enne per truffa ai danni di un’anziana del posto, raggirata con la tecnica del “finto carabiniere”.

La donna si è presentata in caserma in evidente stato di panico, raccontando di aver effettuato un bonifico di 38mila euro – i risparmi di una vita – seguendo le istruzioni di un presunto militare dell’Arma.

I truffatori si sono spacciati prima per dipendenti di una società di credito, avvisandola di una frode in corso sul suo conto. Poi l’hanno richiamata usando la tecnica dello spoofing, facendo apparire sul display il numero reale della caserma di Mezzano. Fingendosi carabinieri, hanno convinto la vittima a recarsi in banca per un bonifico urgente, invitandola a non dare spiegazioni agli operatori, “sospettati di essere coinvolti nelle truffe”.

Il figlio, rincasato e insospettito, ha accompagnato la madre dai veri Carabinieri. I militari hanno avviato immediate indagini riuscendo a sequestrare l’intera somma ed evitando il danno economico.