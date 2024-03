Ravenna, il festival Rumagna Unite ritorna: seconda edizione lunga 5 giorni

Rumâgna Unite non lascia, ma quasi raddoppia. Ben cinque giorni di musica e solidarietà, annunciati in un periodo anticipato rispetto a quello in cui venne organizzata la prima edizione. Se, infatti, nel 2023 furono tre giorni a settembre, per il 2024 saranno ben cinque, ma a luglio. Il Festival delle Ville Unite e Disunite si terrà a Campiano, in via Trava 2, dal 19 al 23 di luglio prossimi, intersecando quindi anche il lungo ponte che unirà, nel Ravennate, il weekend con le festività di Sant’Apollinare.

Programma in via di definizione

Ancora non trapela nulla sulla line-up degli artisti che si avvicenderanno sul palco nelle cinque giornate, nè ancora è stato annunciato quale soggetto, in questa edizione, sarà destinatario dell’evento benefico. Dal comitato organizzatore fanno sapere di essere già abbastanza avanti nella definizione di tutti i particolari e che presto giungeranno a sintesi per un annuncio ufficiale.

La prima edizione

Nel frattempo però danno appuntamento al loro pubblico, che l’anno scorso ha potuto gustarsi le performance di Rezophonic, di una frangia dei Lacuna Coil (Cristina Scabbia e Andrea Ferro), di Omar Pedrini, dell’ex Prozac + Eva Poles, di Paletta e Noise dei Punkreas, dei Modena City Ramblers, di Giancane, dei Bull Brigade e dei ravennati Sunset Radio, oltre a ballare in una serata movimentata da dj come Fary, Ebreo, Gianmaria e Montanari.

La prima edizione, nata da un comitato organizzatore di nove persone, aveva coinvolto oltre 6mila spettatori in tre giorni, accolti da 150 volontari. Era stato un successo anche nel risultato economico finale, presentando un attivo di circa 24mila euro, rendicontato in massima trasparenza voce per voce di entrate e uscite. Un “tesoretto” che era stato destinato alla ricostruzione post-alluvione, con anche lavori pubblici destinati alla palestra di Roncalceci oltre che all’arredo urbano e alla risistemazione di Borgo Sisa. E ora cresce l’attesa su come si svilupperà l’edizione 2024.