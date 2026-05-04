Ravenna, il Festival dei porti torna dal 21 al 23 maggio

Al via a Ravenna dal 21 al 23 maggio la seconda edizione di “Deportibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo”, dedicato alla portualità.

La manifestazione, nella città recentemente nominata Capitale italiana del Mare, prevede oltre 30 appuntamenti diffusi, tra tavole rotonde, conferenze, interviste e spettacoli. L’evento è promosso dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrosettentrionale, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Ravenna, e organizzato da Italian Blue Growth.

“Abbiamo raccolto con entusiasmo la proposta, in un momento in cui il porto di Ravenna sta sviluppando i propri traffici, dopo aver superato nel 2025 il record dei 28 milioni di tonnellate movimentate e i dati di aprile a consuntivo ci danno una crescita del 30% rispetto allo scorso anno”, ha detto Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrosettentrionale, durante la presentazione della tre giorni in Regione Emilia-Romagna, insieme al presidente Michele de Pascale e al sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni.

Tra i temi in primo piano, la transizione energetica, l’innovazione tecnologica e la riforma del sistema portuale, il cui disegno di legge approda proprio in questi giorni alle Camere.

L’inaugurazione, il 21 maggio alle 9.30 alle Artificerie Almagià, si svolgerà alla presenza, tra gli altri, del viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.