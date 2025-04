Ravenna, il dolore di Ponte Nuovo per la morte del 19enne in moto

RAVENNA - Ponte Nuovo si è svegliata ferita. La morte di Edoardo Poggioli, 19 anni, ha scosso profondamente la comunità. Domenica mattina la chiesa di San Savero era piena per la domenica delle palme e i ragazzi, gli amici del giovane, provati dalla notizia arrivata solo poche ore prima, si stringevano in silenzio ancora increduli per l’accaduto. Edoardo è morto in via dei Cotogni, a pochi passi da casa, in un incidente in moto. Don Dario l’ha ricordato due volte durante la messa, sottolineando il dolore e lo smarrimento di fronte a una tragedia così vicina.

Dopo la funzione, una ventina di giovani si sono diretti a piedi verso il luogo dello schianto. Qualcuno teneva in mano rose bianche, altri un ramo d’ulivo. Hanno deposto i fiori sul marciapiede, in un gesto spontaneo e silenzioso. La data dei funerali sarà comunicata a breve. Edoardo lascia i genitori e una sorella. Anche la scuola dell’infanzia “San Francesco di Sales” ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Edoardo come uno dei “loro bambini”. Il Comitato Cittadino si è unito al dolore della famiglia