Ravenna, il degrado circonda l’Isola San Giovanni: “Situazione intollerabile”

A Ravenna, i residenti dell’Isola San Giovanni tornano a far sentire la propria voce, presentando un esposto in prefettura per denunciare una situazione di degrado che ormai li affligge da oltre vent’anni.

La zona interessata è quella attorno ai giardini Speyer, nei pressi della Basilica di San Giovanni Evangelista, area che dovrebbe rappresentare un fiore all’occhiello della città per la sua importanza culturale e storica, ma che invece è teatro di episodi di vandalismo, spaccio e comportamenti molesti. «La situazione è tornata ad essere preoccupante - spiega il primo firmatario -. Anche se non ci sono episodi di violenza nei nostri confronti, le persone che stazionano nel parco e sotto i portici del nostro condominio non hanno regole. L’ultima novità è data dall’utilizzo di casse portatili per ascoltare la musica, utilizzate a tutte le ore».

