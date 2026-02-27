Ravenna, il corteo di Teodora conquista il Victoria and Albert Museum di Londra

Il Corteo imperiale di Teodora, della collezione delle copie dei mosaici antichi di Ravenna, sarà in mostra al Victoria and Albert Museum (V&A) di Londra.

Il pannello - che nella scorsa estate era stato esposto nella mostra “I mosaici antichi di Ravenna. La collezione delle copie” all’’Istituto italiano di cultura di Londra - sarà visibile dal prossimo 7 novembre al 9 maggio 2027 nella mostra “Da Costantinopoli a Istanbul”, ospitata in uno dei musei più importanti al mondo nel campo delle arti applicate. Un’occasione che porterà un frammento dell’identità ravennate nel cuore di Londra.

La mostra accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso la storia di Costantinopoli–Istanbul, dalla fondazione della nuova capitale dell’Impero romano nel 330 fino alla fine dell’Impero Ottomano nel 1922. I pannelli ravennati saranno esposti nella sezione “Immagini contestate”, dedicata alle figure femminili che hanno segnato la storia dell’Impero bizantino, accanto a manoscritti e preziosi gioielli di corte. Un contesto di grande valore simbolico e culturale, che dialoga direttamente con la tradizione musiva di Ravenna.

«Per la città si tratta di molto più di un semplice prestito - commentano dal Comune -: è un riconoscimento internazionale alla qualità e al valore del proprio patrimonio artistico, oltre che un’opportunità concreta di promozione culturale e turistica».

«Si rafforza ancora il rapporto tra Londra e Ravenna nel segno del mosaico - dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo Fabio Sbaraglia -. L’attenzione che il nostro patrimonio musivo continua ad attrarre ci gratifica e ci impegna ancora di più per una convinta azione di promozione e valorizzazione. È motivo di orgoglio vedere un’opera così rappresentativa di Ravenna inserita in un progetto espositivo di altissimo livello. Questa collaborazione rilancia le relazioni culturali internazionali della città, già consolidate dalla visita a Ravenna di re Carlo e consorte per il Museo Byron e contribuisce a far conoscere sempre di più la nostra tradizione musiva». Con questa iniziativa, Ravenna conferma la propria vocazione internazionale e la volontà di valorizzare il suo patrimonio non solo come memoria del passato, ma come elemento vivo di dialogo culturale contemporaneo.