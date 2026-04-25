Ravenna, il corteo del 25 aprile: “Fuori la guerra dalla storia” - Gallery

“Fuori la guerra della storia”: uno striscione dal valore immortale. Uno splendido sole di primavera ha fatto da sfondo alle celebrazioni del 25 aprile di questa mattina a Ravenna. Da piazza Brigata Pavia, il corteo si è messo in moto per i cippi commemorativi dei caduti nella lotta di Resistenza partigiana presenti nel quartiere. Il serpentone di gente ha percorso via Cassino, via S. Mama, via M. Pasi, poi ritorno su via S. Mama, piazza Romolo Ricci, via Montesanto, via Piave, Ponte dei Martiri, fino alla confluenza con la manifestazione in piazza del Popolo.