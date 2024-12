Ravenna, il consiglio comunale ha votato la decadenza da sindaco di De Pascale

Michele De Pascale ha lasciato ufficialmente la carica di sindaco di Ravenna. Dopo la vittoria alle elezioni regionali di novembre, ieri il consiglio comunale ha votato la sua decadenza. Sarà Fabio Sbaraglia (Pd) il vicesindaco facente funzioni fino alle elezioni di primavera.

L’opposizione ha criticato l’assenza di De Pascale nell’ultimo atto istituzionale. Alberto Ancarani (FI) ha parlato di un “consiglio trattato come un circolo del Pd”. Anche il resto dell’opposizione ha espresso giudizi severi, accusando il Pd di mancanza di trasparenza e criticando in particolare la scelta di cambiare il vicesindaco, un ruolo che fino a poche settimane fa ricopriva Eugenio Fusignani, del Pri.

La maggioranza ha difeso la scelta della decadenza per evitare il commissariamento del Comune e mantenere l’amministrazione operativa. Con la decadenza di De Pascale, trasferitosi a Bologna per il nuovo incarico regionale, si apre di fatto la campagna elettorale per scegliere il prossimo sindaco di Ravenna. Il centrosinistra ha già il suo candidato, il segretario provinciale Pd Alessandro Barattoni. Quello del centrodestra dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.