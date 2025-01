Ravenna, il Comune prepara le assunzioni: sono 38 gli ingressi previsti nel 2025

RAVENNA - Sono 38 gli ingressi previsti nel 2025 nel Comune di Ravenna. Nei giorni scorsi è stato approvato il piano di assunzione del personale che stila i fabbisogni annui. Sono in totale 15 i funzionari che verranno assunti. Si tratta di quattro assistenti sociali che saranno individuati attraverso un bando pubblico. Serviranno poi un paio di istruttori direttivi da assegnare all’area Infrastrutture civili, a cui se ne aggiunge un terzo che dovrà avere una specializzazione in acustica e un quarto ingresso che invece dovrà essere uno specialista ambientale. Anche in questi due ultimi casi sarà necessario un bando per individuare i profili adatti. Prevista anche la stabilizzazione di un istruttore direttivo culturale da assegnare alla Classense. Queste 15 assunzioni fanno parte di quelle che un tempo erano l’ex “categoria D”, ovvero i funzionari dall’elevata qualificazione.

Sono venti, invece, i profili per i quali è prevista l’assunzione nell’ex “Categoria C”, quella degli istruttori. Si tratta di tre agenti di polizia locale che saranno individuati tramite lo scorrimento della graduatoria vigente approvata lo scorso anno. Importante anche l’implementazione della dotazione organica per quanto riguarda le scuole materne comunali: sono cinque le maestre che saranno assunte, il numero massimo previsto. Si tratta, in realtà, di inquadrare a tempo pieno il personale che lo scorso anno era stato inserito con orario di lavoro ridotto. Altre due insegnanti verranno inserite all’asilo nido.

Completano il quadro sette istruttori, da inserire in vari servizi del Comune, e un geometra per il servizio Urbanistico. Ci sono poi due profili dell’area operatori esperti (una categoria protetta e uno inserito nelle liste di collocamento ordinario) e l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore del sindaco, dal momento che con le dimissioni di Michele de Pascale dalla carica sono decaduti anche gli incarichi fiduciari legati al suo mandato. È quindi necessario, fino a giugno, procedere a una nuova assunzione per il gabinetto del sindaco facente funzione Fabio Sbaraglia.