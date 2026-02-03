Ravenna, il Comune prende in affitto spazi a Porto Fuori durante i lavori alla piscina Gianni Gambi

RAVENNA. Mentre si svolgeranno i lavori alla piscina Gianni Gambi, il Comune di Ravenna prenderà in affitto diversi spazi acquei della struttura Tre laghi di Porto Fuori in modo da permettere il proseguimento delle attività natatorie. Lo annuncia l’amministrazione, precisando che le vasche saranno prese in affitto dall’1 ottobre prossimo al 31 dicembre 2027, nel periodo necessario per la demolizione di quelle da 25 e 50 metri e la realizzazione del nuovo impianto da 50 al centro nuoto Gambi. La nuova piscina da 25 metri è in costruzione in un lotto adiacente alla struttura attuale. L’intenzione di acquisire la disponibilità di “spazi acqua” alternativi era stata a suo tempo espressa dal Comune ed è stata concretizzata con la pubblicazione di un avviso esplorativo il cui esito è appunto la locazione della piscina di Porto Fuori approvata dalla giunta nella seduta di oggi. Il contratto prevede l’utilizzo degli spazi (l’intera vasca da 25 metri suddivisa in sei corsie) per 330 ore la settimana nella stagione invernale 2026/2027 e per quella successiva (fino al 31 dicembre 2027) e per 201 ore la settimana nella stagione estiva 2027, per una spesa complessiva di 620.760 euro più Iva, di cui 485.880 a carico del Comune e 134.880 dall’incasso dei corrispettivi pagati da società sportive e singoli utenti.