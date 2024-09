Ravenna, il Comune: “I residenti a Santerno e Piangipane vadano ai piani alti”

RAVENNA - Il Comune ha emanato un’ordinanza nella quale si chiede alla popolazione di Santerno e Piangipane di recarsi ai piani alti. Chi non ha questa possibilità o lo desidera può recarsi al Pala De Andrè di Ravenna, aperto come punto di accoglienza. Rispetto alla situazione di emergenza del territorio comunale la situazione è in via di miglioramento per quanto riguarda il Montone, pur rimanendo i livelli ancora molto elevati; resta invece molto critica per quanto riguarda il Lamone, dove è in corso una tracimazione che coinvolge l’area di via Palazza/via degli Angeli al confine con il comune di Russi.

Questa tracimazione, che sovraccarica i canali dell’area destra del Lamone, fa sì che sia necessaria particolare attenzione in tutta l’asta destra del fiume Lamone e per questo è stata emanata l’ordinanza. In ogni caso tutti gli abitanti di tutte le frazioni vicine ai canali devono ritenersi comunque particolarmente attenzionati.

Per segnalazioni ed emergenze potete chiamare il 115 (Vigili del fuoco) e lo 0544.219219 (Polizia Locale). Per aggiornamenti e approfondimenti consultare il sito www.comune.ra.it e i canali social del Comune e del sindaco Michele de Pascale.