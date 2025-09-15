Ravenna, il Comune contro gli attacchi hacker: mercoledì 17 settembre messa in sicurezza dei sistemi informatici

Mercoledì 17 settembre a partire dalle 14 il Comune di Ravenna avvierà un importante intervento di riconfigurazione dei propri sistemi informatici e di sicurezza: “l’intervento - riferisce il Comune - è incardinato in una più ampia strategia di potenziamento e messa in sicurezza dei sistemi informatici del Comune secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle indicazioni delle Agenzie preposte, e ha la finalità di incrementare le prestazioni e garantire una maggiore disponibilità dei sistemi, anche in caso di emergenze o problemi tecnici, migliorando contemporaneamente la cosiddetta postura di sicurezza del sistema informativo comunale. Durante lo svolgimento di tale attività potrebbero verificarsi disservizi ai servizi on line a disposizione di cittadini e imprese”.

L’intervento terminerà indicativamente verso le 19 di mercoledì con il ripristino di tutti i servizi. Nei giorni successivi sono previsti ulteriori interventi di minore impatto che non si prevede incidano sull’utilizzo dei servizi on line.