Ravenna, il Comune cerca un magazzino in affitto, da oggi le manifestazioni di interesse

Avviso pubblico da parte del Comune di Ravenna, con cui l’Amministrazione comunica di ricercare un magazzino da affittare. Nelle specifiche dell’avviso, cui si può candidare un immobile fino al 9 di settembre, sono elencate le caratteristiche fondamentali. Tra queste le dimensioni minime dell’edificio, che non devono essere inferiori a 10 metri per 6, con un’altezza non inferiore a 4,5/5 metri. Il pavimento poi deve poter reggere un carico di almeno 7 tonnellate, è necessaria la presenza di allaccio di acqua e elettricità con sistema che garantisca continuità di alimentazione in caso di problemi (blackout o simili). Si richiede poi la possibilità di mantenere una temperatura ambiente adeguata alla presenza di personale al lavoro e la presenza di un percorso di accesso e di aperture che consentano l’ingresso e l’uscita dal capannone di mezzi di larghezza minima di almeno 3/3,5m. Infine sarebbe opportuna la presenza di sistemi di sicurezza (videosorveglianza e/o allarme).

L’interesse potrà essere manifestato da oggi, mercoledì 7 agosto, alle ore 12 di lunedì 9 settembre.