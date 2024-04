Ravenna, il collettivo Osa ha sfilato in centro

Un corteo di giovani ieri in centro a Ravenna fino a piazza San Francesco. A sfilare i ragazzi del collettivo Osa, affiancati da militanti di Potere al Popolo. Nel mirino le tensioni in piazza di qualche giorno fa: dopo una segnalazione che lamentava musica ad alto volume, era intervenuta la Polizia e il sequestro di un amplificatore portatile sarebbe degenerato, in una colluttazione e alla denuncia di un giovane per resistenza. I manifestanti hanno poi proseguito fino a piazza Mameli, davanti al comando di Polizia locale.