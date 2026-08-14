Ravenna, il chiostro maggiore della Classense candidato come Luogo del cuore Fai

RAVENNA. Il chiostro maggiore della Classense è candidato al censimento come “Luogo del cuore Fai 2026”. E’ possibile votare il progetto online sul sito del FAI. A dare la notizia è il Comune di Ravenna. «L’iniziativa», si legge in una nota, «promossa dall’associazione Amici della Biblioteca Classense in accordo con la biblioteca stessa, rappresenta un’importante opportunità per valorizzare e tutelare uno dei luoghi più significativi e identitari della città. In base ai voti raccolti, il sito potrebbe infatti accedere ai programmi di sostegno e ai contributi promossi dal Fai – Fondo ambiente Iitaliano, finalizzati a interventi di recupero e conservazione del patrimonio culturale. È possibile votare il progetto online sul sito del Fai https://fondoambiente.it/luoghi/il-chiostro-maggiore-della-biblioteca-classense?ldc oppure attraverso il sito della Classense o ancora attraverso le raccolte firme nei seguenti punti: la Biblioteca Classense e tutte le biblioteche del territorio; lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery (viale Giorgio Pallavicinio 22) e il negozio d’abbigliamento Tagiuri (via Cairoli 10)».

Spazio centrale dell’antico complesso monastico camaldolese, il chiostro si distingue per le sue dimensioni e per il suo valore storico e architettonico. È oggi uno dei luoghi più rappresentativi della biblioteca Classense e in estate diventa teatro di eventi, concerti e presentazioni aperte alla cittadinanza, in coerenza con la missione della biblioteca quale spazio vivo di cultura e partecipazione.

Il chiostro è stato realizzato tra il 1612 e il 1625 su disegno dell’architetto Giulio Morelli; le 32 colonne in pietra d’Istria, il pozzale barocco realizzato negli anni 1738-40 su disegno di Pannini e i pregevoli bronzi che lo decorano sono costantemente esposti agli agenti atmosferici. Nel tempo, tali condizioni hanno favorito fenomeni di degrado che compromettono le superfici e rendono necessari interventi mirati di conservazione.

«Sostenere il chiostro maggiore», scrive il Comune, «significa contribuire alla tutela di un bene storico di grande valore per la città e per l’intero patrimonio culturale ravennate». Per ulteriori informazioni: tel 0544.482112 / informazioni@classense.ra.it