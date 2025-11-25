Ravenna, il Cer si colora di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne

RAVENNA. Il Consorzio CER illumina di rosso la propria sede cittadina, condivisa con ANBI Emilia Romagna, nella Città di Bologna; l’infrastruttura del Canale Emiliano Romagnolo; e gli impianti idrovori Crevenzosa, nel Comune di Galliera (Bo) e Savio, a Mensa, nel Comune di Ravenna in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, come ha sottolineato il presidente del CER, Nicola Dalmonte: «L’iniziativa intende offrire un segnale importante nella lotta contro la violenza di genere e nel contrasto alla discriminazione».

«Il nostro impegno non si ferma al 25 novembre – ha ricordato Raffaella Zucaro, direttrice generale del CER e coordinatrice di ANBI ER –: lavoriamo ogni giorno per favorire la cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Grazie all’adozione del Gender Equality Plan (Piano per l’Uguaglianza di Genere), valorizziamo talenti femminili e sosteniamo percorsi che rafforzino autonomia, opportunità e parità, nel solco delle linee-guida nazionali tracciate da ANBI».