Ravenna: il centro piange Luca Rinaldi, storico commesso di Tagiuri

Un volto noto in centro città, da più di vent’anni al lavoro nel negozio di via Cavour della famiglia Tagiuri, Luca Rinaldi, è scomparso nei giorni scorsi, in seguito a una cardiopatia che non gli ha lasciato scampo. Classe 1970, aveva prima lavorato come commesso nello storico negozio di Bubani di piazza del Popolo, per poi passare nel 2002 a Tagiuri, sempre nell’ambito dell’abbigliamento di alta qualità. Ed è Mauro Tagiuri, presidente comunale di Confesercenti a ricordare il dipendente con affetto: «Era la colonna del reparto uomo del negozio di via Cavour 26, una persona di famiglia per noi, molto conosciuto con tanti amici. Una persona di gran cuore, ben voluto, gentile, attento. Con una parola che non si usa più: una persona buona, legata al figlio di 14 anni, un ragazzino d’oro. Siamo molto vicini alla famiglia e a chi lo ha conosciuto e stimato». Lo ricordano con affetto sui social anche gli amici e i clienti affezionati, abituati a vederlo al lavoro nel cuore della città, in uno degli ultimi negozi ravennati a gestione familiare, dedicato all’abbigliamento e ai grandi marchi dell’eleganza, apprezzato dalla clientela romagnola, bolognese e dai turisti. Rinaldi è mancato sabato 20 all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove le sue condizioni si erano aggravate.