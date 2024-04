Ravenna, il Centro per le famiglie compie 30 anni e il 5 maggio fa festa

A trent’anni dalla sua inaugurazione il Centro per le famiglie apre le sue porte alla cittadinanza per un evento speciale rivolto a tutti. Il Centro per le famiglie dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi è un servizio promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, rivolto prioritariamente a famiglie con figli in età compresa fra 0 e 18 anni. Si propone come punto informativo, sostegno alla genitorialità, promozione di forme di solidarietà e di aiuto reciproco. Inoltre, opera in rete con soggetti istituzionali e non dell’ambito territoriale. Offre servizi quali l’Informafamiglie, punto di accesso al centro e punto informativo e di orientamento sulle risorse del territorio; le consulenze psico-educative e psicologiche per genitori e ragazzi; la mediazione familiare, un aiuto per i genitori in fase di separazione. È anche punto di riferimento istituzionale per l’accoglienza familiare e l’adozione.

Per festeggiare la ricorrenza domenica 5 maggio, dalle 10 alle 18, nella sede di via Gradisca n. 19 a Ravenna, saranno proposti laboratori e attività dedicate alle famiglie con bambini.

La festa inizierà con un saluto ai partecipanti; seguirà alle 11 la presentazione del libro “Nonni e nipoti. Un legame che dura nel tempo”, a cura dell’autrice Benedetta Landi, in collaborazione con gli operatori del Centro per le famiglie; alle 11,45 i volontari del progetto “Nati per leggere” e gli operatori della Cooperativa Terramia proporranno letture per genitori e bambini in italiano e in lingua straniera.

È previsto anche un momento conviviale con l’aperitivo offerto alle ore 12.30 a tutti presenti.

Le iniziative del pomeriggio

In seguito, a partire dalle 14.30 e fino alle 18, si svolgeranno i laboratori a cura delle realtà del terzo settore e del volontariato con le quali il Centro per le famiglie collabora per lo svolgimento delle proprie attività:

“Laboratorio della gentilezza” - a cura di Unicef, rivolto a bambini e bambine dai tre anni

“Giochi in cortile” - a cura della Cooperativa LibrAzione

“Flower Printing - laboratorio di pittura con i fiori” (portare una maglietta un fazzoletto, uno strofinaccio che si vuole abbellire con le stampe) - a cura di Villaggio Globale e CittAttiva

“Fantasia in volo” - a cura di Sara Baraccani - Centro la Lucertola - costruzione di mini paracaduti per bimbi dai 3 anni

“Giocare alla grande con semplicità” - giochi per grandi e piccoli - a cura del team degli operatori della Festa del Diritto al Gioco

“I cartonati decorati” laboratorio creativo a cura delle Associazioni Banca del Tempo e Sulle Ali delle Menti

“La Piadina Romagnola” - laboratorio a cura delle volontarie del Centro per le famiglie e dello sportello Cittadini Attivi di Cervia

“La lettura della favola di Marco Cavallo” a cura dell’autrice Renata Senni e dell’illustratrice Sahra Rossi, Associazione “A testa alta” e Dalla parte di Minori.

Nel pomeriggio sarà offerta una merenda. Tutte le attività sono gratuite e a libero accesso. Durante la giornata, che si svolgerà anche in caso di maltempo, saranno presenti gli operatori del Centro per le famiglie per dare informazioni sui servizi e attività. Per informazioni: Centro per le famiglie 0544485830 - informafamiglie@comune.ravenna.it