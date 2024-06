Ravenna, il Califfo, influencer del legno, sbarca in libreria

“Ti insegno il legno”, nuovo volume di Raffaele Piscitelli, in arte e sui social il Califfo, è ora in libreria. L’influencer ravennate si definisce “wood-blogger” e il suo obiettivo è dare un nuovo valore al legno e al concetto di artigianato. Perseguendo questa sua passione, dal 2019 ha iniziato a condividere sui social il suo lavoro, i progetti che realizzava e la sua passione per il legno e a oggi ha più di 195mila follower su Instagram e 320mila su TikTok. E’ considerato un punto di riferimento per il fai-da-te sul web e collabora con le principali realtà del settore. Il suo soprannome è un omaggio a Franco Califano e non nasce falegname, né viene da una famiglia di falegnami. Dopo aver passato un po’ di tempo sui libri, ha deciso che la scrivania non faceva per lui iniziando ad avvicinarsi a lavori che gli hanno permesso di seguire la sua passione: creare con le mani. E così, in poco tempo, ha costruito il suo laboratorio da cui ha creato la sua community, composta da quelli che lui chiama in romagnolo ‘burdèl’. In questo libro, edito da Rizzoli, partendo dalla sua esperienza, ha creato una guida completa strutturata in livelli crescenti di difficoltà e divisa in tre sezioni: conoscere, per scoprire i diversi tipi di legno, come sceglierlo e come prendersene cura; riparare, per cimentarsi con piccoli lavori di manutenzione e imparare tutti i trucchi del fai da te casalingo; costruire, per chi vuole mettersi alla prova anche con progetti più complessi. “Essenzialmente ho imparato a lavorare il legno continuando a sbagliare e facendomi sempre una domanda: ‘Come posso ottenere questo risultato con gli attrezzi che ho?’ - è il mantra del Califfo -. Se partite da qui, esattamente come ho fatto io, ripercorrerete una strada antica centinaia di anni, già calcata da migliaia di falegnami”.