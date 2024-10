Ravenna, il bar del parco di Marina riaprirà: tre offerte per la gestione del chiosco

RAVENNA - Marina di Ravenna si sta per riappropriare di uno dei suoi luoghi storici, da troppo tempo caduto in stato di abbandono. Un significativo passo in avanti è stato fatto per rivedere finalmente aperto il chiosco del parco pubblico. Ieri mattina sono state aperte le buste dei partecipanti al bando di assegnazione della gestione. I carabinieri forestali sono giunte tre offerte, di cui una è risultata vincitrice. Il bando prevedeva due opzioni per i concessionari: abbattere e demolire l’immobile oppure restaurare l’esistente. Il chiosco infatti è chiuso da anni e ha subito anche un incendio. A seconda dell’opzione, il canone annuo è pari a 3.249 euro (in caso di ricostruzione) o 4.823 euro in caso di ristrutturazione. La durata della concessione è di 13 anni.

La possibilità di rivedere riaperto il chiosco del parco rende molto soddisfatto l’assessore al turismo, Giacomo Costantini: «Ci adoperiamo da diverso tempo per poter rivedere riaperto e pienamente operativo un luogo molto significativo per la comunità. Il parco e il bar si trovano in un punto strategico di Marina di Ravenna sia per i cittadini che per i turisti. La vicina pista ciclabile che attraversa la pineta è ogni giorno è frequentatissima da ciclisti e podisti. Il parco inoltre è un importante luogo di aggregazione per le famiglie». Costantini sottolinea anche che, non appena sarà espletato l’iter burocratico per l’assegnazione del bando, il Comune è disponibile a incontrare i futuri gestori per aprire un proficuo dialogo. Il chiosco del parco è chiuso dal 2015. Quella era stata l’ultima estate di apertura piena, poi nel giugno 2016 l’incendio che lo ha distrutto. I tempi stringono e una riapertura per il 2025 non è al momento certa ma, se così dovesse essere, il parco di Marina di Ravenna sarebbe rimasto dieci anni senza un punto ristoro, fondamentale per un’area frequentata da famiglie composte da bimbi, genitori e nonni.