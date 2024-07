Ravenna, il bagno Federico di Punta Marina già ripristinato a 24 ore dalla tromba d’aria

“ll bagno Federico colpito ieri da un fortissimo vento ha già ripristinato tutto e, come il resto della spiaggia ravennate è pronto per il week end. Buon lavoro e complimenti!”. Con queste parole il sindaco, Michele De Pascale, ha voluto complimentarsi e incoraggiare lo stabilimento balneare di Punta Marina che dopo essere stato colpito, ieri mattina presto, da quella che appariva in tutto e per tutto come una tromba d’aria, violentissima proprio in corrispondenza della porzione di arenile dove sorge il “Federico”, ha già riaperto i battenti. Sin dal pomeriggio di ieri, ossia la stessa giornata che aveva visto le loro strutture sconvolte da venti che superavano certamente i 100 Km orari, con un chiringuito sbattuto sul locale bar, molti lettini e ombrelloni spazzati via, e le coperture del bagno dilaniate, i gestori avevano già riaperto. Ora è pienamente operativo, dopo un enorme sforzo lavorativo da parte dei titolari e dei loro amici.