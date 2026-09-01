Ravenna, il 3 settembre lavori Enel in centro e possibili black-out, ecco le vie interessate

E-Distribuzione informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico nel comune di Ravenna, giovedì 3 settembre effettuerà un intervento di rinnovamento tecnologico presso la cabina elettrica che alimenta parte del centro storico della città.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 3 settembre dalle ore 13:30 alle ore 20:30. I clienti sono stati informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Di seguito le vie interessate (non sono riportati i numeri civici): via Zirardini, via Matteotti, via Rasponi Gioacch, via IX febbraio, via Mafalda Savoia, via Muratori, via IV novembre, via Longhi, piazza XX settembre, piazza Kennedy .