Ravenna, il 3 maggio l’arrivo della Norwegian Pearl apre la stagione crocieristica: i passeggeri in Coerbus per visitare la Romagna

Sabato 3 maggio, con l’arrivo a Porto Corsini della Norwegian Pearl, nave da crociera di Norwegian Cruise Line con una capacità di quasi 2.400 passeggeri, prende ufficialmente il via la nuova stagione crocieristica di Ravenna.

La gestione degli approdi è affidata a Ravenna Civitas Cruise Port, responsabile dello sviluppo del traffico crocieristico e dell’operatività del terminal, in collaborazione con i principali operatori del settore. In questo contesto, il Coerbus svolge un ruolo centrale per quanto riguarda la mobilità dei passeggeri, coordinando il servizio di trasporto attraverso i propri vettori associati. L’attività è organizzata in raccordo con i tour operator di riferimento che gestiscono i flussi turistici legati agli scali delle navi.

“La stagione crocieristica - sottolinea Davide Ranalli, Direttore di Coerbus – rappresenta ogni anno una sfida organizzativa importante, che affrontiamo con una struttura consolidata e una rete di operatori affidabili. Il coordinamento dei servizi di trasporto è fondamentale per garantire puntualità ed efficienza, elementi essenziali per un’accoglienza all’altezza del ruolo che Ravenna sta assumendo nell’ambito del turismo internazionale. Il lavoro di squadra tra i nostri associati, oltre al dialogo costante con tour operator e gestori del terminal consente di gestire al meglio i flussi legati agli attracchi”.