Ravenna, il 29enne ucciso a coltellate era fra i non idonei ai Cpr

Una lite furibonda, le urla nella notte, i fendenti e un colpo che raggiunge il collo, fatale. è morto così Moussa Cisse, senegalese di 29 anni. Era uno degli stranieri irregolari destinati all’espulsione, ma rimessi in libertà perché dichiarati inidonei ai Centri di permanenza per il rimpatrio. La visita medica alla quale era stato sottoposto a gennaio è fra quelle per le quali sono indagati 8 infettivologi accusati di falso.
Degli ultimi minuti di vita di Moussa è rimasta traccia nelle copiose chiazze di sangue accanto alle pozzanghere lungo la pista ciclabile che costeggia via Antico Squero e collega i capannoni abbandonati degli ex Magazzini Silos Granari del Candiano (dove tutto è iniziato) al parcheggio dell’Autorità portuale. Punto in cui, verso le 4 di ieri mattina, il suo cuore ha smesso di battere. Qualche centinaio di metri oltre, nella testata del canale nei pressi del Moro di Venezia, è stato soccorso un altro straniero ferito, di 36 anni, del Mali e in regola con il soggiorno. Stando alle prime ipotesi si tratterebbe dell’uomo che si è scontrato con la vittima. Si trova ora in ospedale a Ravenna, ricoverato in Rianimazione in attesa che le sue condizioni consentano agli inquirenti di interrogarlo. La sua posizione è al vaglio del sostituto procuratore Ylenia Barbieri (giunta sul posto insieme al collega Raffaele Belvederi), che potrebbe valutare il fermo per omicidio volontario.