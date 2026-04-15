Ravenna, il 29enne ucciso a coltellate era fra i non idonei ai Cpr

Una lite furibonda, le urla nella notte, i fendenti e un colpo che raggiunge il collo, fatale. è morto così Moussa Cisse, senegalese di 29 anni. Era uno degli stranieri irregolari destinati all’espulsione, ma rimessi in libertà perché dichiarati inidonei ai Centri di permanenza per il rimpatrio. La visita medica alla quale era stato sottoposto a gennaio è fra quelle per le quali sono indagati 8 infettivologi accusati di falso. Degli ultimi minuti di vita di Moussa è rimasta traccia nelle copiose chiazze di sangue accanto alle pozzanghere lungo la pista ciclabile che costeggia via Antico Squero e collega i capannoni abbandonati degli ex Magazzini Silos Granari del Candiano (dove tutto è iniziato) al parcheggio dell’Autorità portuale. Punto in cui, verso le 4 di ieri mattina, il suo cuore ha smesso di battere. Qualche centinaio di metri oltre, nella testata del canale nei pressi del Moro di Venezia, è stato soccorso un altro straniero ferito, di 36 anni, del Mali e in regola con il soggiorno. Stando alle prime ipotesi si tratterebbe dell’uomo che si è scontrato con la vittima. Si trova ora in ospedale a Ravenna, ricoverato in Rianimazione in attesa che le sue condizioni consentano agli inquirenti di interrogarlo. La sua posizione è al vaglio del sostituto procuratore Ylenia Barbieri (giunta sul posto insieme al collega Raffaele Belvederi), che potrebbe valutare il fermo per omicidio volontario.

Inquilini della disperazione

La scena del delitto, sulla quale per tutta la mattinata di ieri si sono concentrati i rilievi della Scientifica insieme ai carabinieri del Reparto Operativo e del Nucleo Investigativo, racconta una Ravenna nascosta. Quella delle fabbriche abbandonate e cadenti, dove l’archeologia industriale cede all’incuria e al disagio umano e sociale. Vi si accede da via Montecatini, passando attraverso un varco creato in una recinzione arrugginita. All’interno di un casolare disabitato, divenuto rifugio per senzatetto, si sarebbe innescata la discussione. I motivi non sono noti al momento. Di certo un primo colpo è stato inferto con un’arma da taglio proprio su quella soglia di fortuna. Qui una grossa pozza di sangue indica l’inizio di una vana lotta per la vita. Dal rudere, altri coinquilini della disperazione avrebbero seguito la scena. E a quell’ora, in quella zona della città, le urla si sono perse nelle acque del Candiano. Si ipotizza che siano stati i testimoni a chiamare il 118, se non lo stesso 36enne a sua volta ferito e bisognoso di assistenza medica per via delle numerose lesioni da taglio. Come da prassi nei casi di aggressioni, la centrale operativa di Romagna Soccorso ha esteso la segnalazione al comando di via Pertini. Ma quando l’ambulanza è arrivata in Darsena, trovando il corpo del ragazzo riverso a terra, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Telecamere sulla strada