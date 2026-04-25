Ravenna, il 25 aprile un gazebo dei seguaci di Vannacci con raccolta firme: “Tolleranza zero sulla sicurezza”

Ravenna
  • 25 aprile 2026
Foto Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini

Un gazebo a Ravenna dei seguaci di Roberto Vannacci, nel giorno del 25 aprile. I militanti di Futuro Nazionale hanno organizzato una raccolta firme per la sicurezza nell’area del mercato, lato via Berlinguer. Sotto il controllo discreto ma attento della Digos, i militanti chiedono “tolleranza zero sulla sicurezza, difendiamo gli italiani con un vero scudo legale a tutela delle forze dell’ordine. I processi non devono essere infiniti, la difesa non deve essere punita e basta danni alla carriera di un agente. Stop alle impunità, se delinqui vai in galera”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui