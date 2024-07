Ravenna, il 17 luglio in piazza San Francesco lo spettacolo “Il flamenco e Garcia Lorca”

Nuovo appuntamento in piazza San Francesco per la rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Domani sera, mercoledì 17 luglio alle 21.15, invece del previsto concerto dei Morrigan’s Wake (saltato per motivi di salute) piazza San Francesco ospita il Mediterranean Ensemble con lo spettacolo “Il flamenco e Garcia Lorca”. Sul palco la ballerina Chiara Guerra, accompagnata da Corrado Ponchiroli (ballo, voce, percussioni), Andrea Candeli (chitarra) e Michele Serafini (Flauto).