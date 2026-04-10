Ravenna. Il 143esimo anniversario dell’Associazione generale operai braccianti

Oggi, un gruppo di cooperatori ha ricordato il 143esimo anniversario dalla creazione dell’Associazione generale operai braccianti del Comune di Ravenna, la prima cooperativa di lavoro italiana, nata l’8 aprile del 1883 dall’idea di un gruppo di 32 soci, tra cui Nullo Baldini. La cerimonia, come da tradizione, si è svolta al civico 58 di via Carraie, dove si trova la “Casa dei sette solai”, luogo in cui si costituì il sodalizio. La visita è stata condotta da Fabrizio Galavotti, presidente di Cab Terra, la cui cooperativa è diretta discendente di quell’esperienza. Per il Comune è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Cameliani.

Erano presenti, tra gli altri, il direttore di Cab Terra, Lino Bacchilega, il responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Romagna, Stefano Patrizi, e il presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, Lorenzo Cottignoli. Eredi di quei pionieri, le sette Cooperative agricole braccianti (Cab) di Ravenna gestiscono oggi 12.000 ettari di terreno e impiegano 600 lavoratori, ricorda Legacoop Romagna. Nel 1883 l’associazione nacque per permettere ai lavoratori agricoli di organizzarsi autonomamente e ottenere lavori senza dipendere da intermediari che spesso li sfruttavano, e oggi “la sua eredità continua nell’attività delle Cab”, ricorda Legacoop Romagna, “un’eccellenza agricola a livello europeo”.