Ravenna, i Vigili del Fuoco si formano anche al rischio batteriologico

Sono iniziate oggi le quattro giornate consecutive di attività formative teorico - pratiche , presso la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna, valide come mantenimento Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico (Nbcr), in sinergia con il personale di Romagna Soccorso. Durante la mattina si alternano un docente dell’Ausl Romagna e docenti Vigili del Fuoco per un richiamo/ aggiornamento teorico, nel pomeriggio si effettuano prove pratiche di vestizione/svestizione e montaggio della linea di decontaminazione in dotazione all’Ausl. L’attività consente di riprendere per la maggior parte e di portare a conoscenza al personale di Romagna Soccorso assunto di recente, la conoscenza e condivisione delle procedure d’intervento in scenari Nbcr.