Ravenna, i vicini sentono le urla e chiamano la Polizia: tiene segregata la fidanzata in casa e viene arrestato

Nella tarda serata di sabato 6 giugno, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un 30enne pregiudicato di nazionalità kosovara, responsabile del reato di sequestro di persona nei confronti della fidanzata. Il personale di Polizia era intervenuto nell’abitazione dei due conviventi su segnalazione dei vicini, allertati dalle urla della ragazza. Sul posto gli agenti hanno constatato la situazione per cui il compagno le aveva impedito di allontanarsi dall’abitazione in cui convivono per un lungo lasso temporale. Si è quindi proceduto all’arresto per il reato di sequestro di persona, oltre alla denuncia per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di stupefacente per uso personale, poiché trovato in possesso di un coltellino e di 3,31 grammi di hashish. L’uomo, una volta tratto in arresto, è stato posto a disposizione del pm di turno, il quale ne ha disposto la traduzione presso la casa circondariale.